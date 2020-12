Endlich standen in den vergangenen Woche wieder mal der eine oder andere TV-Auftritt an für Beatrice Egli, 32. Was die Schlagersängerin dabei besonders geniesst: sich wieder mal so richtig aufzubrezeln. «Obwohl – wer meine Social-Media-Accounts verfolgt hat, weiss, dass ich mich hin und wieder auch für die Hausarbeit in Schale geworfen habe», sagt Beatrice augenzwinkernd.