Mahara McKay ist sich bewusst, dass ihre Art zu leben und zu lieben in der schweizerischen Kultur aneckt. «In meiner Arbeit geht es darum, ehrlich zu mir und zu anderen zu sein.» Doch das brauche oft Mut und Verständnis. Sie spüre aber auch, dass die Menschen in der Corona-Krise offener geworden seien, sich mehr hinterfragten. Vor Kurzem etwa lehrte sie in einem mehrtägigen Kurs, wie man die beste Version von sich selber werden kann anhand der tantrischen und schamanischen Kunst. «Ich will Leute inspirieren, ihre innere Freiheit zu finden, Beobachter von sich selbst zu werden, statt Energie an andere zu verschwenden.» Das findet Anklang. Ihre Kurse in der Schweiz sind ausgebucht, und die Nachfrage ist so gross, dass sie im November wiederkommen möchte. Sie weiss: «In einer Leistungsgesellschaft wie der Schweiz, in der viele dem Geld und Äusserlichkeiten hinterherrennen, ist es viel schwieriger als unter Gleichgesinnten.» Deshalb baut sie mit ihrer Freundin in Portugal ein «House of Healing Arts» auf. Mahara McKay will einen Ort schaffen, in dem sie nicht nur Kurse, sondern auch ein Leben in der Gemeinschaft anbieten kann.