Bei welchem Thema haben Sie Ihre Meinung fundamental geändert?

Alles in Bezug auf Weiblichkeit. Früher habe ich mich gegen alles gesträubt, was damit verbunden wird. Ich wollte beispielsweise keine Röcke tragen. Heute ist es mir egal, ich geniesse es, das zu tun, was mich in dem Moment glücklich macht, auch wenn es ein Kleid ist. Ich bin einfach offener geworden.