Erst nach einem Schockmoment ist für ihn klar: So kann es nicht weitergehen.«Ich stand in der Küche mit dem Messer in der Hand und überlegte, ob ich es mir ins Knie stechen soll. Oder, ob ich mir sogar noch Schlimmeres antun sollte, um den Schmerz in meinem Innern für mich selber und für alle anderen sichtbar zu machen.»