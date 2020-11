So verbringt er die Zeit mit Arbeiten, Krafttraining und Fischen. In diesem Jahr hat der Berner sich ein Boot gekauft. «Doch ich fange weniger Fische als mit meinem Schlauchboot davor», gesteht er. Und auch bei der Frage nach seiner Schulzeit, beweist Käser im Gespräch, dass er eine ehrliche Haut ist. «Ich habe viel Seich gemacht, mal einen Spruch in den Schnee ‹bislet›, da hat dann gleich die Schule angerufen.»