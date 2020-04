Du hast von Anfang an als Favorit gegolten. Wie gingst du mit dieser Rolle um?

Mit der Ausstrahlung der Blind Auditions Ende Januar fing fast ein bisschen ein neues Leben an für mich (lacht). Ich wurde auf der Strasse angesprochen. Mit den Kunden in dem Sportartikelgeschäft, in dem ich die Lehre mache, gab es kaum mehr ein anderes Thema. Ich freute mich sehr über die Unterstützung, auch als ich sah, dass ich bei verschiedenen Umfragen immer vorne lag. Aber es setzte mich auch etwas unter Druck. Schliesslich wollte ich niemanden enttäuschen.