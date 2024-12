«Ich wäre der glücklichste Mann der Welt»

Für Fans besonders spannend ist, zu sehen, wo einige der grössten Hits entstanden. «W. Nuss vo Bümpliz» zum Beispiel am Berner Breitenrainplatz, der Huber im Film mit dem Auto mehrfach umrundet. Oder «Scharlachrot» und «Bälpmoos» in einer Wohnung in Münsingen BE, wo er von 1988 bis 1995 lebte. «Ich kenne niemanden, der so ein grosses Herz hat wie Büne und so feinfühlig ist. Er kann die Leute um sich herum besser machen», sagt Sue Huber einmal. «Und er hört es zwar gar nicht gerne: Aber er hat ein Genie in sich. Das merke ich immer wieder, wenn ich ihm zuschaue, auf der Bühne oder beim Malen.»