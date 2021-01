Im Moment bist du am TV sehr präsent, warst bei «The Masked Singer Switzerland» dabei und nun als Juror bei «Sing It Your Way». Ist TV zu Zeiten von Corona die beste Plattform, die Künstler nutzen können?

Ja und auch das Internet – aber alles findet ohne Publikum statt! Fernsehen ist das Mittel, wo man noch die Musik transportieren kann. Wir sind in der Zeit der Ungewissheit, wir wissen nicht, was machen und so probieren wir etwas.