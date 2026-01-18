«Ich will andere leuchten lassen»

Trotz seiner Bekanntheit durch seine Arbeit beim Fernsehen bleibt Hofmänner bescheiden. «19 von 20 Reaktionen sind positiv. Leute sagen: ‹Danke vielmals, ich höre so gerne zu.› Das tut gut.» Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten: «Egal, wo ich auftauche, ich bin immer auch SRF. Diese Verantwortung spüre und trage ich auch.» Um dem Stress zu entgehen, zieht er sich regelmässig zurück: «Ich bin heute mehr zu Hause als früher.»



Kommentieren ist für ihn Passion. «Moderieren? Nein danke. Das sind zwei komplett verschiedene Welten», sagt er. «Ich liebe das Eintauchen, die Vorbereitung, die Analyse.» Künstliche Intelligenz betrachtet er kritisch: «Ich habe KI noch nie bewusst genutzt. Ich sehe die Vorteile, aber auch die Nachteile.»