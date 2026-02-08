«Ich will den Leuten vor Ort eine Stimme geben»

Im journalistischen Fieber

24 Stunden dauert die Reise von Wien nach Kiew. Im Spar kauft Nauer zwei Büchsen österreichisches Bier. «Darüber freut sich der ukrainische Kameramann.» Auch Zigaretten hatte er schon im Gepäck, ein Gesprächsöffner bei den Soldaten an der Front. Im Zug schaut er aus dem Fenster, liest oder schreibt an seinem Buch. «Das Schreiben hilft mir, meine Rolle in diesem Krieg zu finden.» Es sind Kurzgeschichten, erzählt aus der Sicht einer fiktiven Person – ebenfalls ein Journalist. Eine handelt von einem Mann, der gefallene Soldaten abtransportiert, eine andere von einer Mutter, die im Sommer 2024 mit ihrem Sohn in der einen und dem Katzenkorb in der anderen Hand am Bahnhof der Industriestadt Pokrowsk auf den Evakuierungszug wartet und weiss, dass sie ihre Stadt nie mehr so wiedersehen wird. «Ich bin sonst kein rührseliger Mensch, aber dieser Anblick trieb mir Tränen in die Augen», sagt Nauer.