In einer Genossenschaftswohnung aufgewachsen, hat es Reto Hanselmann weit gebracht. Reicher Ehemann, gern gesehener Gast auf High Society-Veranstaltungen und per Du mit nationalen und internationalen Stars. Die Ehe zu seinem Partner ist auf den ersten Blick aber etwas ungewöhnlich. «Mein Mann und ich sehen uns sehr selten», verrät der 43-Jährige. Grund: Hanselmanns Ehemann wohnt in Monaco, während der It-Boy in Zollikon residiert. «Dieses Jahr habe ich meinen Mann nur etwa sechs Mal gesehen», erinnert sich Hanselmann und sagt aber: «Mein Mann hat sein Leben und ich habe mein Leben.» Und was für ein Leben das ist.