«Ich wollte sie schon beim ersten Date küssen»

Zukunftsvisionen

Während Bozon gerade voll in der Saison steckt, hat Moser Winterpause. «Wenn seine Saison anfängt, geht meine zu Ende.» Das mache das Zeitmanagement manchmal etwas schwierig. Dafür können sie ihre Wettkämpfe gegenseitig besuchen. 2025 stehen für Moser eine Hallen-EM, eine Hallen-WM und eine Outdoor-WM an. «Ich will endlich so eine WM-Medaille», sagt sie keck. Jetzt wird aber erst mal Weihnachten gefeiert, im Kreis der Familie. Doch die Sterne bleiben in Reichweite. Zum Greifen nah für die nächste Saison und, wer weiss, vielleicht für Olympia 2028.