Star-Anwältin Giulia Bongiorno unterstützt Michelle Hunziker

In Italien kämpft die Schönheit an vorderster Front für ihr Anliegen. Von Anfang an stets zur Seite gestanden ist ihr Anwältin Giulia Bongiorno, 53. Mit ihrer Hilfe ist es Belle Michelle gar gelungen, zwei neue Gesetze durchzubringen. Das eine schützt Frauen vor Stalkern, das andere sichert schnelle Hilfe, wenn Frauen in den eigenen vier Wänden Gewalt erleiden.