«Ich würde gern mal in Kanada leben»

Angenommen, Sie könnten Wunder vollbringen: Was sind Ihre ersten drei Taten?

Man will dann am liebsten die Menschheit und die Welt retten. Also müsste ich das Klima in Ordnung bringen und schauen, dass es so bleibt. Und dass alle zu essen haben und gesund sind. Wobei, vielleicht könnte man das alles mit einem Wunsch erfüllen: Wenn man machen könnte, dass jeder Mensch glücklich ist. Dann hätte ich noch zwei Wünsche für mich: teleportieren können und jede Sprache reden.