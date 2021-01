Wir schauen voraus. Was wollen wir als «Interessengemeinschaft Frau» in den nächsten 50 Jahren erreichen? Ein vordringliches Problem ist für mich immer noch die Bekämpfung der häuslichen Gewalt. Es kann nicht sein, dass es in unserem Land Menschen gibt, junge und alte, Frauen und Männer, die tagtäglich in Angst um ihre körperliche Unversehrtheit leben müssen!