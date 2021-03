Schritt für Schritt stapft Linda Züblin, 34, an diesem frostigen Morgen durch den Eiskanal des Olympia Bob Run: 1722 Meter vom Ziel unten in Celerina hinauf zum Startpunkt in St. Moritz. In jeder der 19 Kurven tastet sie die Wand ab, fährt prüfend mit ihren in warme Handschuhe eingepackten Fingern über Unebenheiten, notiert in Gedanken, was ihr Coach, Bob-Olympiasieger Beat Hefti, 43, ihr an Tipps gibt, um heil und so rasant, wies nur geht, durch die «Snake» zu kommen (eine Kurve wie eine Schlange), den «Horse-Shoe» (Hufeisenform), «Devils Dyke» (Teufelsdamm) oder «Telephone Corner» – wer früher hier rausflog, gab durch, ob seine Knochen unversehrt waren.