Wie mutig empfindet ihr eure Generation, Amélie und Mathilda?

Matilda: Aktivismus und Debatten sind bei uns am Gymnasium in Bern Alltag. Fast alle meine Freunde engagieren sich irgendwie.

Amélie: Es hat sich schon sehr viel verändert in den letzten zwei Jahren. In unserer Klasse sieht man fast keine PET-, nur noch Glasflaschen. Vor dem Lockdown war ich auch noch an Demos für die Flüchtlinge oder gegen die Verschmutzung in den Weltmeeren. Via Social Media können wir uns gut organisieren.