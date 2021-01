Ihre Liebesgeschichte kennen die meisten bereits in- und auswendig. Doch sie ist so schön, dass man sie immer wieder gerne erzählt: An Olympia in Sydney 2000 holt Tennisstar Roger Federer zwar keine Medaille. Dafür gewinnt er das Herz einer Tennis-Kollegin. Noch am gleichen Abend der bitteren Halbfinal-Niederlage küsst er Mirka Vavrinec, die später Frau Federer und die Mutter der gemeinsamen vier Kinder werden wird.