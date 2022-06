Christa macht Business am Pool

Bei Hausherrin Christa Rigozzi wird man das Gefühl nicht los, dass sie so viel arbeitet, dass für entspanntes Bädelen gar keine Zeit bleibt. Sie nutzt den Pool eher als Kulisse für die Präsentation von Produkten ihrer Werbepartner. So bereitet sie am Rand des Schwimmbads auf einem portablen Sandwich-Toaster mediterrane Paninis und sogar Ravioli zu oder zeigt, wie man beim Auftragen von Sonnencreme eine gute Figur macht.