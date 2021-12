Hinter sich liess Odermatt in der Wahl nicht nur WM-und Olympiamedaillengewinner wie Schwimmer Jérémy Desplanches, sondern auch die Konkurrenz aus den eigenen Reihen: Beat Feuz, der den Preis noch nie gewonnen hat. «Hoffentlich können wir auch in Zukunft noch zusammen die Strecke in Kitzbühel besichtigen», sagte Odermatt nach dem Triumph zu Feuz, der von zu Hause eingeblendet war und mit seinen Kitzbühel-Siegen, der WM-Medaille und der vierten Abfahrts-Weltcupkugel in Serie auch einige Argumente in der Hand gehabt hätte.