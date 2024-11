Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?

Loslassen. Dinge, Menschen, Songs. Ich klammere mich noch zu fest an all dies.

Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?

Ich finde, als Künstlerin sollte man nicht verzweifelt versuchen, sympathisch zu sein. Das kommt der Wahrhaftigkeit in die Quere. Es muss einem bis zu einem gewissen Grad egal sein, was alle denken. Also lieber intelligenter (lacht).

Haben Sie schon mal eine Therapie gemacht?

(Lacht laut.) Mein halbes Leben lang! Manche erfolgreich, manche weniger. Man kann nie genug an sich selbst arbeiten.

Wofür sollte es Bussen geben?

Fürs Tiere-Essen!

Wie viel sind Sie wert – in Franken?

Einen Franken – genau gleich viel wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Man stelle sich vor, es wäre wirklich so. Wie schön das wäre.

Welches ist Ihr Lieblingsspiel?

Pantomime. Ich bin so gut darin, ich konnte mal das Wort «Idylle» darstellen, und die anderen habens erraten.

Welches ist Ihr Lieblingsessen?

Paneer Makhani, ein indisches Currygericht, und kambodschanisches Amok-Curry.

Womit belohnen Sie sich selbst?

Mit Cremeschnitten von John Baker und einem Schwumm im Zürichsee, und zwar das ganze Jahr über. Meine Schmerzgrenze liegt bei sechs Grad.