In diese Fussstapfen tritt Beatrice Egli als Autorin

Bereits vollendet und veröffentlicht ist das Werk von Christa Rigozzi: «Selfissimo. Alles, was Du noch nicht von mir weisst», so der Titel ihrer Memoiren. Zu erzählen hat die Tessinerin und erfolgreichste aller Ex-Missen einiges. Zwei Jahre lang habe sie an dem Buch gearbeitet und anfangs nicht einmal ihren Mann Giovanni Marchese eingeweiht, erzählte Rigozzi dem «Blick». «10 Jahre Turboleben im Showbiz» werden in «Selfissimio» laut Christas Verlag ebenso verarbeitet wie «der Spagat zwischen Scheinwelt und Realität». Christas persönliches Versprechen: «Ich werde ehrlich sein wie immer.»