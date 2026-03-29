In Rosarot blickt sie auf die Liebe

KI und Polyamorie

Persönlich am meisten beschäftigten Schmutz bei ihren Recherchen zwei Aspekte der Liebe: Zum einen geht es um die Beziehung zwischen Mensch und Maschine in Zeiten künstlicher Intelligenz und Robotisierung und der damit verbundenen Frage, ob es moralisch verwerflich ist, sich als Mensch in eine Maschine zu verlieben. Zum anderen gibt sie Menschen eine Stimme, die in einer polyamoren Beziehung leben, aber keine Möglichkeit haben, diese zu legalisieren und ihre Partnerinnen oder Partner abzusichern wie etwa in einer Ehe. «Viele denken dabei an offene Beziehungen mit viel Sex», benennt Schmutz eines der Klischees zur Polyamorie. So habe sie beispielsweise erfahren, dass nicht alle, die in einem sogenannten Polykül leben – einem Liebesbeziehungsnetzwerk –, mit jeder oder jedem eine romantische Beziehung haben; einige sind auch einfach nur miteinander befreundet. Alle aber würden von einer Sorgegemeinschaft sprechen, also einer Gemeinschaft, in der man sich umeinander kümmert.