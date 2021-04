Klare Vorstellungen hat die Sängerin, was Kindererziehung angeht. Da hat sie ihre eigenen Eltern als gutes Beispiel vor Augen. «Sie sind immer positiv eingestellt, sehen das Gute in den Menschen und haben uns viel Selbstvertrauen mit auf den Weg gegeben.» Vor allem aber hätten sie ihr als Tochter und ihren drei Brüdern gelehrt, «was Leidenschaft ist». So seien sie als Kinder und auch als Jugendliche stets in dem bestärkt worden, was sie sich vorgenommen hätten. Auch das versucht, Beatrice bereits als Tante an ihre Neffen und die Nichte weiterzugeben und ihnen vorzuleben.