Walter Beller starb am 19. Mai überraschend in der Wohnung in Pfäffikon SZ, in der er gemeinsam mit seiner Frau lebte. Irina hielt sich zu dieser Zeit im Tessin auf und wartet auf ihren Mann. Dementsprechend schwer fiel es ihr, wieder in an den Ort zurück zu gehen, an dem ihr Mann von ihr ging. «Ich liess die Wohnung reinigen, daher roch alles frisch und mehr nach Leben als nach Tod. Doch es fiel mir sehr schwer. Übernachten könnte ich da noch nicht.»