Ist Beatrice Egli weniger wert, weil sie Single ist?

Caroline, prominente Frauen werden immer wieder gefragt, ob sie Single sind oder warum sie denn die grosse Liebe noch nicht gefunden haben. Was macht uns so heiss darauf zu erfahren, ob jemand vergeben ist oder nicht?

Prominente sind für viele eine Projektionsfläche. Man kann sich mit ihnen freuen, mit ihnen mitleiden, sich über sie ärgern – Hauptsache, es gibt regelmässig was Neues zu erfahren. Und die Themen Liebe und Beziehung ziehen immer. Hartnäckige Fragen nach dem Beziehungsstatus sind aber nicht nur bei Promis eine Thema. Wer als Langzeitsingle je an einem Familienfest war, dürfte bestätigen, dass man dort auch als Normalo gelöchert wird, wenn man wiederholt allein auftaucht.