Luftakrobat Jason Brügger wohnt in Basel, ist aber von Berufes wegen regelmässig in Zürich zu Gast. Dass nun einige Clubs geschlossen bleiben, tangiert ihn nicht: «Zurzeit habe ich sowieso keine Zeit, um in den Ausgang zu gehen», so Brügger. Was er aber stark am eigenen Leib zu spüren bekommt, sind die vom Bund verhängten Massnahmen zu Grossveranstaltungen: «Es wurden leider bereits zahlreiche Shows, an denen ich aufgetreten wäre, abgesagt.» Das sei sowohl für die Künstler, wie auch für die Veranstalter, aber auch für das Publikum sehr enttäuschend, so der Artist. «Ich denke aber, dass es wichtig ist, sich an die Vorschriften zu halten und das so zu respektieren», lenkt er ein.