Ist Kirsty Bertarelli bald reicher als die Queen?

Die englischen Journalisten wollen aber trotzdem wissen, mit wie viel Geld Kirsty Bertarelli nun rechnen darf. «Daily Mail» schreibt, dass ihr bereits rund 441 Millionen Franken ausgezahlt wurden, ausserdem werde ihr eine 66-Millionen-Villa am Genfersee zugesprochen und ein Chalet in Gstaad im Wert von zehn Millionen Franken gehöre ebenfalls zum Abfindungspaket. Zusammengerechnet ergibt das einen Betrag von rund 517 Millionen Schweizer Franken, was die ehemalige Miss England zur reichsten Frau der Insel macht. Im Vergleich: Queen Elizabeth II. besitzt lediglich ein Vermögen von 460 Millionen Franken.