Jan Scherrer versteigert sein Olympia-Maskottchen

«Mittlerweile haben die meisten mitbekommen, was in der Ukraine passiert und fragen sich, wie man helfen kann», sagt Jan Scherrer in einem Video, welches er auf Instagram veröffentlicht hat. «Spenden an vor Ort tätige Organisationen ist eine Möglichkeit», so der Snowboarder und geht darum mit seinem Olympia-Panda auf Geldsammlung. Er betont die Exklusivität des Bären aus Peking: «Das ist ein sehr seltenes Maskottchen. Nur Leute, die auf dem Podest gelandet sind an den Olympischen Spielen, haben eines bekommen.» Umso grosszügiger ist es, dass er diese einmalige Erinnerung an seinen Olmypia-Erfolg für die Ukraine hergibt.