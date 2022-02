«Gefalle ich dir, Vinci?», fragt Erich Vock, 60, und zupft am roten Schal. «Sauguet!», sagt Vincenzo Biagi, 89. Die Theaterschaffenden lachen. Seit 1997 arbeiten sie zusammen, spielten gemeinsam in 25 Produktionen, standen 1549-mal zusammen auf der Bühne – wie auch heute auf der des Theaters am Hechtplatz in Zürich. Für Erich macht Vinci eine Ausnahme und gibt der Schweizer Illustrierten sein erstes Interview seit Jahren.