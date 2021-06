Basel ist noch im Tiefschlaf an diesem Sonntagmorgen, die Cafés sind zu, kaum Leute unterwegs. Loan aber ist hellwach, schaut einem «Drämmli» nach, das über die Wettsteinbrücke donnert, der Münsterfähre und einem Motorboot auf dem Rhein – was mit 16 Monaten halt so interessiert. Es ist vor der Fussball-EM einer der letzten ruhigen Momente für Jeff Baltermia und seine Frau Nadja, beide 34. Solange die Schweizer Nati im Turnier ist, wird auch er an der EM weilen und Spielern sowie dem Trainer fürs SRF knackige Zitate entlocken. «Schwierig», sagt Baltermia, aber er meint nicht seinen Job, sondern dass er zum ersten Mal so lange von seiner Familie getrennt ist. «Während Corona habe natürlich auch ich sehr viel Zeit daheim verbracht.»