Jérémy Desplanches: Vom Luftibus zum Arbeitstier

Es gab eine Zeit in Jérémy Desplanches’ Leben, da benahm er sich nicht so, wie man es von einem Spitzensportler erwarten würde. Er war inkon sequent, faul, nicht besonders ehrgeizig. Der Genfer, der seiner älteren Schwester als Achtjähriger in den Schwimmklub folgte, schwänzte als Teenager regelmässig Trainings und vergnügte sich

lieber im Freestyle-Park auf den Rollerblades oder dem Skateboard. «Ich wusste nicht recht, was und wohin ich wollte. Ich hatte aber viel Energie und probierte einfach vieles nach Lust und Laune aus.» Auch in der Schule hatte er nur Flausen im Kopf. Weswegen ihn die Eltern, die in Genf eine Konditorei-Kette mit gesundem Fast Food führen, für drei Monate nach England schickten, damit ihr Sohn neben der Sprache auch Selbstständigkeit lerne.