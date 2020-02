Die Öffentlichkeit kennt nur eines der so ähnlichen Gesichter: das von Joana. Seit gut sechs Jahren fährt sie im Weltcup. Eine Draufgängerin auf der Piste, manche sagen «Wildsau». Im Team ist sie jene, welche die Stimmung aufheitert und Gespräche anregt, wenn am Tisch müde Ruhe herrscht. Bei ihren Skikolleginnen ist sie äusserst beliebt, stets positiv. In diesem Jahr nun folgt der sportliche Durchbruch: Abfahrts-Dritte in Bansko, Super-G-Dritte in Sotschi. Eine Erlösung, seit Hählen im Vorjahr ihren vermeintlich ersten Podestplatz in Crans-Montana nach einem Zeitmessungs-Chaos wieder verlor. «Nun ist es so richtig schön und tut mir gut.»