Jetzt hast du seit drei Tagen die Geschichte über dein Leben in den Händen. Wie geht es dir?

Was soll ich sagen? Ich kann ehrlich gesagt kaum noch schlafen. Ich habe nächtelang gelesen und nachgedacht. Es ist so komisch, denn ich lese das wie einen Roman, sehr weit weg von mir und bin schockiert, was dem Kerl in dem Buch alles zugestossen ist – und wie ungerecht er behandelt wurde. Beim Lesen hoffe ich, dass für ihn alles wieder gut wird. Ich möchte ihn am liebsten adoptieren, bei mir aufnehmen, schützen. Aber dann merke ich: «Das bin ja ich!» Und muss dann erst einmal wieder verarbeiten. Aber das ist alles auch sehr gut. Es ist wie eine Therapie, sein Leben so komprimiert in den Händen zu halten. Ich würde das jedem wünschen. So kann und möchte ich mit all dem abschliessen.