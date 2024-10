Familie als Rückhalt

Die ausgeprägte Kreativität ist dem Schauspieler in die Wiege gelegt worden. Sein Vater war als Kommunalpolitiker einst Basels Kulturchef, die Mutter ist Sozialarbeiterin und Therapeutin. «Bereits als Kind habe ich Schattentheater gemacht, viel gebastelt und mich so künstlerisch ausgetobt», erinnert er sich. Dies bestätigt auch Bruder Luca (35), der Julian an diesem Tag zum Abendessen eingeladen hat: «Dass sich mein Bruder eines Tages in diesem Berufsfeld austoben würde, hat niemanden verwundert. Er war an allen Familienfesten der Unterhalter.»