Kacey Mottet Klein ist endlich Polizist!

Chaos vs. Ordnung

Er ist hin- und hergerissen: «Ich bräuchte grad Stabilität im Leben und möchte anderen helfen. Ich träumte immer davon, Polizist zu werden.» Zunächst faszinierte ihn die Action, später realisierte er, wie viel Sozialarbeit die Schweizer Polizeikorps leisten. «Als Teenager bekam ich es selber schon mit der Polizei zu tun. Aber ich habe Ordnung, Respekt vor Autorität und dem Gesetz immer geschätzt», sagt er. «Ein solches Leben ist das genaue Gegenteil meines instabilen und chaotischen Schauspielerlebens. Darum zieht es mich so an.»