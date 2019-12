Berner Doppelsieg bei Award-Show

Kambundji und Stucki sind Sportler des Jahres

Am Sonntagabend fand in Zürich die Wahl zur Sportlerin und zum Sportler des Jahres statt. Die beliebten Trophäen gingen beide in den Kanton Bern! Die Gewinner heissen Mujinga Kambundji und Christian Stucki. Daneben wurden in fünf weitere Kategorien Preise verliehen.