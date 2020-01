Obschon Katharina Locher in der jetzigen Situation zuversichtlich ist, dass sich Familienarbeit und Job in diesem Rahmen weiter ebenbürtig unter einen Hut bringen lassen, macht sie es von ihrem zukünftigen Baby-Alltag abhängig, wie sie sagte: «Es steht und fällt mit der Realität. Wir müssen schauen, welche Bedürfnisse das kleine Menschlein hat. In meinem Umfeld haben mir viele gesagt: ‹Glaub mir, zwei Kinder geben doppelt so viel zu tun.›» Falls Locher und ihr Mann merken sollten, dass es zu viel sei, würden sie ihre Pensen halt überdenken müssen, so die Moderatorin damals.