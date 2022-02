Keine Spur von Rosenkrieg zwischen Michelle und Tomaso

Das Ehe-Aus zwischen Michelle und Trussardi ist allerdings noch gar nicht so lange her, weshalb sich diverse Medien nun fragen: Kommt es zum Rosenkrieg zwischen dem einstigen Traumpaar? Der angebliche Beweis dafür soll sein, dass Tomaso Michelle nicht mehr auf Instagram folgt. Mit einer kleinen Recherche kommt man allerdings schnell zu dem Ergebnis, dass das alles nur heisse Luft ist. Tomaso und Michelle folgen sich nach wie vor gegenseitig auf Social Media und auch wenn Tomaso wohl nie Eros' grösster Fan war, wie er in einem Interview mit «Corriere.it» durchblicken liess, sieht es bislang nicht nach Rosenkrieg zwischen dem Modeunternehmer und der Moderatorin aus.