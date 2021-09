«Kinder stehen bei uns nicht zuoberst auf der Liste»

Der Moment, der Einzug in die Geschichtsbücher des SRF gefunden hat, ist mittlerweile bereits zweieinhalb Jahre her. Die Hochzeitspläne sind noch immer aktuell, ein Datum aber «gibt es so noch nicht», wie Epiney verrät. «Aber wir sind in der Planung.» Für das grosse Fest gibt es mehrere Optionen, von einer formellen Zeremonie bis hin zu Ferien mit dem engsten Umfeld auf der Alp ist alles mit dabei. Nur etwas ist bereits jetzt klar: «Ganz klassisch muss es nicht sein.»