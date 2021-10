«Der Reichste der Alpenrepublik» – so titelte die deutsche Wochenzeitung «Zeit», als Bertarelli sich Anfang der 2000er-Jahre in die Öffentlichkeit drängt. Rund 100 Millionen Franken investiert der damalige CEO und VR- Präsident der Pharmafirma Serono in seinen Bubentraum: den Gewinn des prestigeträchtigsten Segelrennens der Welt, des America’s Cup. Der 1965 in Rom geborene Ernesto, dessen Eltern Maria Iris und Fabio Bertarelli in die Schweiz auswanderten und der 1990 die Schweizer Staatsbürgerschaft erhält, ist der Erste, der die Segeltrophäe nach Europa bringt – und die Schweiz zur stolzen Segelnation macht. Zweimal in Folge gewinnt Bertarelli mit seiner Jacht «Alinghi» 2003 und 2007 den America’s Cup.