Kleine Pandas sorgen für Aufregung im Walter Zoo

Sprünge von Baum zu Baum

Ab und zu verliert sich die Spur: Yen ist auf Bäume geklettert und über Äste von Baum zu Baum gesprungen, bis 1,5 Meter weit. Der Suchtrupp trifft einen Fussgänger. Dieser berichtet, er habe vor ein paar Minuten ein klei- nes, ihm unbekanntes Tier gesehen. Kurz darauf sichtet Dominic Kast die Ausreisserin. Mit einem Kescher in der Hand pirscht er sich an Yen heran. Sie rennt weg, Kast spurtet ihr nach. Ein paar Meter weiter gelingt es ihm, Yen mit dem Kescher zu fangen. Das Tier kennt den Revierleiter, ruhig und erschöpft lässt es sich im Netz des Keschers in die Transportbox legen. Die zwei Pandas sind bereits in der Nacht ausgebüxt, mutmasst der Revierleiter. «So richtig wohl werden sich die beiden nicht gefühlt haben auf ihrer Tour. Vor allem Yen versuchte wohl, zurückzukommen, fand aber den Weg nicht.» Kleine Pandas sind eher bewegungsarme Tiere.