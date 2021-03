Knackige Punkte-Power von Starköchin Tanja Grandits

In den vergangenen Tagen hat Tanja Grandits, 50, die Produktion in der -Küche ihres Restaurants Stucki in Basel hochgefahren. Denn am Weltfrauentag lanciert sie den «EqualVoice»-Power-riegel mit Cranberry, Amaranth und -Hibiskus. «Er ist so lecker und kommt weiblich, pink und kraftvoll daher. Ich habe richtig Freude am Produkt», sagt die 19-Punkte-Köchin.