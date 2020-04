Alles super also?

Ja. Natürlich geht auch mir manchmal am Abend der Stift und ich frage mich, wie es weiter gehen soll. Aber ich bin der Überzeugung, dass es einem besser geht, wenn man nicht jammert. Es gehen immer wieder Türen auf. Man muss nur bereit sein, durchzugehen. Mein Business lebt davon, dass ich mich immer wieder neu erfinde. Nun halt etwas früher als geplant. Statt Musical gibts jetzt #nextlevelmundart. Im Sommer mit neuen Songs und im Herbst spiele ich einzelne Konzert. Unter anderem am 12. Dezember in der Mühle Hunziken.