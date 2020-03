In Corona-Zeiten

Komiker Baldrian gibt Entschleunigungs-Tipps

Er nimmt uns mit an den Ort, wo die Zeit auch in der momentanen Hektik fast stillsteht: Während Baldrian in seinem Atelier Steine «biget», verrät der Berner Komiker in aller Ruhe ein paar Entschleunigungs-Tipps.