Fifa und Uefa sollen jeden sperren, der auch nur daran denkt, in der angedrohten Superliga zu kicken. Sperren für jede Meisterschaft. Jede Nationalmannschaft. Jede EM. Jede WM. Auf immer und ewig. Plötzlich ist die Fifa das Mass aller Dinge und die Wiege der Zukunft, in der alles so bleibt, wie es immer war.