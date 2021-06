Seinen Schwung will König Stucki mitnehmen: Am 3. Juli tritt er am Seeländischen Schwingfest in Täuffelen BE an – vor leeren Zuschauerrängen. Sein Saisonziel ist das Kilchberger Schwinget am 25. September. «Ich bin sehr zufrieden», sagt er, als er in Lenzburg seine Sachen packt. «Hoffen wir, dass es bald wieder mehr Schwingfeste gibt – mit mehr Publikum!»