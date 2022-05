Krokus feiern den Rücktritt vom Rücktritt

Krokus wurde 1975 in Solothurn gegründet und die Hardrocker verkauften in ihrer Karriere weltweit über 15 Millionen Alben. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den USA, schaffte es die Band an die Spitze der Charts. Mittlerweile sind die Bandmitglieder in einem Alter, in dem andere Männer längst in Rente sind und den Ruhestand im Schaukelstuhl geniessen. Nicht so Chris von Rohr. Zum «Blick» sagt er: «Lasst uns also noch ein bisschen rocken! Wir freuen uns auf unseren gemeinsamen Tourlaub, yeah!»