Die Ex-«Germany's Next Topmodel»-Kandidatin Sara Leutenegger ist im achten Monat schwanger und überglücklich. Das war aber nicht von Anfang an so. Als Model ist der Körper Leuteneggers Kapital. Die Veränderungen, welche die Schwangerschaft mit sich bringt, haben der 26-Jährigen zu schaffen gemacht: «Ich musste lernen, Makel zu akzeptieren. Dass ich mit jeder Schwangerschaftswoche schwerer werde, Cellulitis bekomme oder auch mehr Haarwuchs am Körper habe, war anfangs ungewohnt für mich.»