Kurt Aeschbacher: «Der Virus lehrt uns Menschlichkeit»

Wie halten Sie Kontakt mit Ihrer Familie?

Das Positive an diesem unerbittlichen Virus ist, dass es uns wohl körperlich trennt, aber emotional näher rückt. Ich telefoniere, skype, und was es sonst alles noch für Kommunikationsformen gibt, mit Freunden und Bekannten, mit denen ich mich in der Hektik des Vorher nur selten austauschte. Dem Virus kann man immerhin zugutehalten, dass es uns wieder Menschlichkeit und Anteilnahme lernt.